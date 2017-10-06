Прокуратура Германии подозревает Airbus в коррупции

По информации следствия, Airbus прибегал к услугам сторонних консультантов при заключении сделок, используя так называемую систему черных касс Krisztian Bocsi / Bloomberg

В Германии Airbus грозит судебное разбирательство по делу о коррупции. Прокуратура Мюнхена в ближайшее время собирается предъявить авиаконцерну обвинение в даче более 100 взяток официальным лицам, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

Как пишет издание, речь идет о взятках на миллионы евро в сфере гражданской авиации. По информации следствия, Airbus прибегал к услугами сторонних консультантов при заключении сделок, используя так называемую систему черных касс. В связи с этим налоговые органы не знали об использовании части денежных средств концерна. Прокуратура подозревает, что, прибегая к коррупционным схемам, компания в 2016 г. продала определенное количество самолетов в ряд стран, в том числе в Казахстан, Китай и Индонезию.

В июне гендиректор Airbus Томас Эндерс на встрече с топ-менеджерами концерна говорил: «Мы находимся в чрезвычайно серьезном положении», напоминает Der Spiegel. Обвинения в коррупции могут быть предъявлены руководству парижского офиса Airbus, который якобы принимал участие в создании сети подставных компаний вокруг Vector Aerospace.

В мюнхенской прокуратуре считают, что с помощью этих компаний осуществлялась передача взяток официальным лицам Австрии, принимавшим решение по покупке истребителей Eurofighter. Эти компании могли быть задействованы и в передаче взяток при продаже пассажирских и транспортных самолетов Airbus.

Акции Airbus в пятницу, 6 октября, подешевели на 0,7% на торгах в Париже.

В феврале этого года прокуратура Вены возбудила уголовное дело в отношении Airbus Defence and Space (подразделение Airbus), а также европейского авиастроительного консорциума Eurofighter Jagdflugzeug. Компании подозревают в мошенничестве при заключении контракта с минобороны Австрии на поставку истребителей Eurofighter Typhoon. Общая сумма контракта составила $2 млрд, однако австрийские власти полагают, что подозреваемые скрыли реальную стоимость купленных самолетов.

В августе 2016 г. стало известно, что агентство по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) Великобритании инициировало уголовное расследование в отношении Airbus по подозрению в коррупции, мошенничестве и взяточничестве. Речь шла о незаконном ведении бизнеса в Саудовской Аравии и использовании сторонних консультантов при заключении сделок. В Airbus заявляли, что концерн сотрудничает со следствием.

В декабре 2014 г. в Германии уже проводилось расследование в отношении Airbus. Тогда концерн также подозревали в коррупции при реализации проектов по обеспечению безопасности границ Саудовской Аравии и Румынии. В офисах компании проводились обыски, однако официальных обвинений тогда выдвинуто не было.