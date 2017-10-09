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Мария Дранишникова|Мария Буравцева
Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Пациенты идут в сеть вслед за докторами

Исследование: свыше 80% пациентов согласны на онлайн-консультации врачей

Особенно в регионах телемедицина способна вывести оказание помощи населению на новый уровень

Получать удаленные консультации у своего лечащего врача готовы 81,3% пациентов, почти столько же, 80,5%, готовы обращаться к незнакомым врачам за получением второго мнения. Таковы результаты совместного исследования Высшей школы экономики и МТС (у нее телемедицинский проект с сетью клиник «Медси»), которые весной – летом 2017 г. опросили более 4000 врачей и пациентов.

С начала мая количество онлайн-консультаций удваивается от месяца к месяцу, абсолютное большинство воспользовавшихся сервисом обращаются повторно, рассказал гендиректор сети клиник «Доктор рядом» Александр Пилипчук. Наиболее популярны у пациентов, по его словам, дежурные специалисты, среди плановых консультаций узких специалистов востребованнее остальных консультации гинекологов и дерматологов. Пациенты Европейского медицинского центра чаще всего прибегают к онлайн-консультациям с целью получить второе мнение по установленному диагнозу, а также интерпретацию результатов рентгенологических и радиологических исследований, отметил гендиректор управляющей компании EMC Андрей Яновский.

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