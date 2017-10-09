Исследование: свыше 80% пациентов согласны на онлайн-консультации врачей
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Получать удаленные консультации у своего лечащего врача готовы 81,3% пациентов, почти столько же, 80,5%, готовы обращаться к незнакомым врачам за получением второго мнения. Таковы результаты совместного исследования Высшей школы экономики и МТС (у нее телемедицинский проект с сетью клиник «Медси»), которые весной – летом 2017 г. опросили более 4000 врачей и пациентов.
С начала мая количество онлайн-консультаций удваивается от месяца к месяцу, абсолютное большинство воспользовавшихся сервисом обращаются повторно, рассказал гендиректор сети клиник «Доктор рядом» Александр Пилипчук. Наиболее популярны у пациентов, по его словам, дежурные специалисты, среди плановых консультаций узких специалистов востребованнее остальных консультации гинекологов и дерматологов. Пациенты Европейского медицинского центра чаще всего прибегают к онлайн-консультациям с целью получить второе мнение по установленному диагнозу, а также интерпретацию результатов рентгенологических и радиологических исследований, отметил гендиректор управляющей компании EMC Андрей Яновский.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}