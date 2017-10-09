Dove удалила рекламный ролик после обвинений в расизме

Е. Разумный / Ведомости

Компания Dove, которая входит в группу Unilever, извинилась за рекламу, которую пользователи соцсетей назвали расистской, и удалила видеоролик. «В изображении, которое мы недавно разместили на Facebook, не было продуманного представления «цветных» женщин. Мы очень сожалеем о нанесенном оскорблении», - говорится в сообщении Dove в Twitter.

Компания размещала в Facebook 3-секундный фрагмент рекламы, в котором на месте темнокожей женщины, снимавшей темную футболку, оказалась белая женщина в светлой футболке. «Короткий клип должен был продемонстрировать, что мыло Dove подходит для каждой женщины, и прославить разнообразие, но нам это не удалось»,- говорится в заявлении Dove, которое приводит Reuters.

Dove обвинили в расизме, многие призвали бойкотировать ее продукцию и публиковали посты с пометкой #BoycottDove. Американский режиссер Ава ДюВерней раскритиковала как саму рекламу, так и извинение компании. По ее мнению, можно сделать нечто большее, чем написать про «непродуманное представление».

В комментарии к твиту компании напомнили, что она уже «делала такое в прошлом». Тогда, в 2011 г., реклама Dove также вызвала всеобщее возмущение. В ролике были показаны три стоящие рядом женщины на фоне картинок «до» и «после» использования продукции компании. На картинке «до» женщина была темнокожая, а «после» - белая. Тогда в Dove заявили, что «все три женщины должны продемонстрировать эффект «после» использования продукта». «Мы не потворствуем какой-либо деятельности или образам, которые преднамеренно оскорбляют любую аудиторию», - отмечали в компании (цитата по The Guardian).