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Биржевые цены на дизельное топливо достигли рекорда

ФАС будет рекомендовать нефтяникам увеличить продажи, но эксперты говорят о его нехватке топлива на рынке

Оптовые цены на зимнее дизельное топливо взлетели, обновив исторические максимумы, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (см. график). В понедельник тонна зимнего дизельного топлива стоила на бирже 45 740 руб. С начала сентября цены выросли на 12%, к уровню прошлого года рост составил 23%.

На российском рынке в октябре возник стандартный для этого периода дефицит зимнего и межсезонного дизельного топлива, говорится в обзоре экспертов независимого агентства «Аналитика товарных рынков».

Такой дизельный кризис случается у нефтяных компаний почти каждый год при переходе с летнего топлива на морозостойкие сорта, возможно, причина в ошибке планирования производства и распределения нефтепродуктов, отмечают они.

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Комментарии  ()
bogdanov7080
19:43 09.10.2017
Вороватые подонки. Семикратное налогообложение самой эффективной в России сферы экономики - транспортной (ротенберг, транспортный налог, акциз, налог на прибыль, НДС, НДФЛ, ЕСН) им мало показалось... Они решили еще устроить искусственный дефицит дизеля в разгар уборочной и вывоза продукции сельского хозяйства и создать тем самым новый налог отрасли - имени Сечина, немного "поднять" основного производителя дизеля в РФ.... Молодцы.
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