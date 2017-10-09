Биржевые цены на дизельное топливо достигли рекорда
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Оптовые цены на зимнее дизельное топливо взлетели, обновив исторические максимумы, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (см. график). В понедельник тонна зимнего дизельного топлива стоила на бирже 45 740 руб. С начала сентября цены выросли на 12%, к уровню прошлого года рост составил 23%.
На российском рынке в октябре возник стандартный для этого периода дефицит зимнего и межсезонного дизельного топлива, говорится в обзоре экспертов независимого агентства «Аналитика товарных рынков».
Такой дизельный кризис случается у нефтяных компаний почти каждый год при переходе с летнего топлива на морозостойкие сорта, возможно, причина в ошибке планирования производства и распределения нефтепродуктов, отмечают они.
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