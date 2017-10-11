Нефтяной трейдер «Лукойла» может провести IPO

Среди других сценариев рассматривается продажа Litasco его менеджменту, создание альянса с крупными трейдерами

Статья опубликована в № 4426 от 11.10.2017 под заголовком: «Лукойл» ведет трейдера на биржу

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Одна из причин продажи Litasco – новые санкции США, говорили собеседники Reuters. Кроме Litasco «Лукойл» ищет инвестора на итальянский завод ISAB Евгений Разумный / Ведомости

«Лукойл» изучает возможность листинга своего трейдера Litasco (зарегистрирован в Швейцарии) в Европе, рассказал в интервью телевидению Bloomberg президент нефтяной компании Вагит Алекперов. Другой вариант – выкуп менеджментом. При этом свое участие в сделке он исключил. Также рассматривается вариант слияния Litasco c другим трейдером. Вопрос о продаже Litasco совет директоров «Лукойла» обсудит в конце ноября – начале декабря.

Представители крупных нефтетрейдеров – Vitol, Trafigura – от комментариев отказались, их коллеги из Gunvor, Glencore не ответили на запросы «Ведомостей».