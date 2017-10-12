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Артур Топорков
ТЭК
Статья опубликована в № 4427 от 12.10.2017 под заголовком: «Новатэк» хочет газифицировать Марокко

«Новатэк» готов поставлять газ в Марокко

Компания также интересуется возможностью построить в стране регазификационный терминал

«Новатэк» рассматривает Марокко как перспективный рынок сбыта сжиженного природного газа (СПГ) и интересуется участием в строительстве здесь регазификационного терминала, сообщил председатель правления компании Леонид Михельсон. «Есть такой интерес. Они [Марокко] будут проводить тендер», – сказал Михельсон (цитата по ТАСС). СПГ из России может полностью или частично заменить Марокко поставки трубопроводного газа из Саудовской Аравии, переговоры о продлении контракта с которой пока ведутся, уточнил председатель правления «Новатэка». Решение может быть принято уже в начале 2018 г., сообщил он. «По логике вещей, то, что мы видим, то, что знаем о сроках существующих контрактов, им там в ближайшие 3–4 месяца надо принимать какие-то решения», – передает слова Михельсона ТАСС.

Решение, участвовать в тендере или нет, пока не принято. По словам Михельсона, «Новатэк» ждет, чтобы Марокко сформулировало, в каких объемах и в какие годы будут осуществляться поставки.

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