Угольные электростанции «Газпрома» не выдерживают конкуренции с газовыми

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В «Газпром энергохолдинг» входят ТГК-1, ОГК-2, «Мосэнерго» и МОЭК Е. Кузьмина / Ведомости

«Газпром энергохолдинг» предложил Минэнерго увеличить тарифы для угольных электростанций, расположенных в европейской части России и на Урале. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, знакомый с предложением компании, и подтвердил источник, близкий к компании. Тариф может быть повышен, например, до уровня цены конкурентного отбора мощности (КОМ) в Сибири, основу которой наряду с ГЭС составляет как раз угольная генерация. Компании не хватает денег на содержание станций, говорит один из собеседников. Альтернативой повышению тарифа станет их вывод из эксплуатации, добавляет он.

Такая инициатива обсуждается в Минэнерго, но решения пока нет, подтвердил представитель «Газпром энергохолдинга». По его словам, аналогичный механизм надбавки к цене на мощность для промышленных потребителей действует в отношении «Русгидро», которой компенсируется снижение энерготарифов на Дальнем Востоке. Сумма надбавки для «Газпром энергохолдинга» может составить 1,5 млрд руб., подсчитала руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.