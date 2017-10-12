Угольные электростанции «Газпрома» не выдерживают конкуренции с газовыми
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Газпром энергохолдинг» предложил Минэнерго увеличить тарифы для угольных электростанций, расположенных в европейской части России и на Урале. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, знакомый с предложением компании, и подтвердил источник, близкий к компании. Тариф может быть повышен, например, до уровня цены конкурентного отбора мощности (КОМ) в Сибири, основу которой наряду с ГЭС составляет как раз угольная генерация. Компании не хватает денег на содержание станций, говорит один из собеседников. Альтернативой повышению тарифа станет их вывод из эксплуатации, добавляет он.
Такая инициатива обсуждается в Минэнерго, но решения пока нет, подтвердил представитель «Газпром энергохолдинга». По его словам, аналогичный механизм надбавки к цене на мощность для промышленных потребителей действует в отношении «Русгидро», которой компенсируется снижение энерготарифов на Дальнем Востоке. Сумма надбавки для «Газпром энергохолдинга» может составить 1,5 млрд руб., подсчитала руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}