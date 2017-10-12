Нелегальная торговля сигаретами уходит в стихийные точки продаж

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Основная причина роста стихийных точек – усиление контроля над традиционной розницей, уверен гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров Ярослав Чингаев для Ведомости

Киоски, лотки, палатки, автолавки – так называемые точки стихийной торговли – стали основным каналом продаж нелегальных сигарет. К таким выводам пришли сотрудники «Infoline-аналитики» по итогам исследования ситуации на российском табачном рынке. По их данным, в среднем на такие места приходится почти две трети всех нелегальных продаж сигарет – еще год назад этот показатель составлял 49%. Доля магазинов и павильонов традиционной торговли за год, напротив, сократилась с 51 до менее 40%.

Основная причина роста стихийных точек – усиление контроля над традиционной розницей, уверен гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Кроме того, в России рост цен на сигареты из-за повышения акциза в 2017 г. в несколько раз опережает инфляцию, говорит вице-президент Philip Morris International в России и Белоруссии Сергей Слипченко. Так, в этом году акциз вырос на 28%, а инфляция в августе в годовом выражении составила лишь 3,3%. В свою очередь, добавляет вице-президент Japan Tobacco Inc. Сергей Киселев, это приводит к огромному разрыву ставок акциза в России по сравнению со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС; кроме России в него входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия. – «Ведомости»).