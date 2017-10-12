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Полина Трифонова
Транспорт
Статья опубликована в № 4427 от 12.10.2017 под заголовком: Fesco нашла деньги в ВТБ

Fesco решит проблемы с кредиторами благодаря ВТБ

Банк готов предоставить транспортной группе кредит на рефинансирование всех долгов

Транспортная группа Fesco может привлечь в ВТБ до $750 млн, чтобы выкупить и погасить долговые бумаги, говорится в материалах компании. Кредит на 5,5 года будет состоять из трех траншей. Первый – $35 млн – пойдет на рефинансирование кредита, который VTB Deutschland выдал Дальневосточному морскому пароходству (ДВМП, головная компания Fesco) в мае 2016 г. Второй – $600 млн – на выкуп или погашение двух выпусков еврооблигаций: на $550 млн со сроком погашения в 2018 г. и на $325 млн c погашением в 2020 г. (по ним был пропущен срок выплаты купонов). Предполагаемый размер третьего транша – до $115 млн, он может пойти на выкуп или погашение облигаций на 5 млрд и 2 млрд руб., по которым группа допустила дефолт. Процентная ставка для кредитов в рублях будет равна ключевой ставке ЦБ плюс не более 3,5%, для кредитов в долларах – трехмесячная LIBOR плюс не более 6,5%.

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