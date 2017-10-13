Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: Кузнечный рынок сменил владельца
Кузнечный рынок сменил владельца
Новый хозяин планирует его приватизировать
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Рынок находится в Кузнечном переулке, 3, недалеко от Владимирского проспекта и станции метро «Владимирская», здание построено в 1922–1927 гг.
Евгений Егоров / Ведомости
По данным ЕГРЮЛ, с 31 августа 2017 г. владелицей 97,3% акций ООО «Кузнечный рынок» (управляющая компания Кузнечного рынка) стала Анастасия Котченко, бывшая совладелица ООО «Московский рынок».
Владельцами оставшихся акций являются ООО «Кузнечный рынок» (1,8%) и частные лица, в число которых входит гендиректор компании Николай Нарышкин (0,6%). Ранее ему принадлежало 22,5% акций компании, остальной пакет был распределен между частными лицами. С Нарышкиным связаться не удалось.
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