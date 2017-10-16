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Мария Буравцева
Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4429 от 16.10.2017 под заголовком: «Карусель» накроет стол

X5 Retail Group открыла первый реконструированный магазин «Карусель» в Петербурге

Новая концепция предполагает развитие в гипермаркетах собственной ресторанной зоны

Обновленная «Карусель» расположена на ул. Савушкина, 116. Гипермаркет был открыт в 2006 г., сначала торговая площадь составляла более 11 000 кв. м, в 2013 г. она сократилась до 7000 кв. м, а после реконструкции – до 5700 кв. м. Часть площадей отведена под склад. Раньше товарные запасы размещались прямо в торговом зале.

Сократился и ассортимент магазина – вместо 25 000 наименований он составит 21 000–22 000, еще 3000 наименований – собственная кулинария, рассказал гендиректор сети «Карусель» Максим Гацуц. В сокращенном ассортименте покупателям будет проще ориентироваться, считает он.

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