X5 Retail Group открыла первый реконструированный магазин «Карусель» в Петербурге

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X5 начала внедрение новой концепции с Петербурга Валентин Катков / Для Ведомостей

Обновленная «Карусель» расположена на ул. Савушкина, 116. Гипермаркет был открыт в 2006 г., сначала торговая площадь составляла более 11 000 кв. м, в 2013 г. она сократилась до 7000 кв. м, а после реконструкции – до 5700 кв. м. Часть площадей отведена под склад. Раньше товарные запасы размещались прямо в торговом зале.

Сократился и ассортимент магазина – вместо 25 000 наименований он составит 21 000–22 000, еще 3000 наименований – собственная кулинария, рассказал гендиректор сети «Карусель» Максим Гацуц. В сокращенном ассортименте покупателям будет проще ориентироваться, считает он.