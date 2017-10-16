Статья опубликована в № 4429 от 16.10.2017 под заголовком: «Карусель» накроет стол
X5 Retail Group открыла первый реконструированный магазин «Карусель» в Петербурге
Новая концепция предполагает развитие в гипермаркетах собственной ресторанной зоны
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
X5 начала внедрение новой концепции с Петербурга
Валентин Катков / Для Ведомостей
Обновленная «Карусель» расположена на ул. Савушкина, 116. Гипермаркет был открыт в 2006 г., сначала торговая площадь составляла более 11 000 кв. м, в 2013 г. она сократилась до 7000 кв. м, а после реконструкции – до 5700 кв. м. Часть площадей отведена под склад. Раньше товарные запасы размещались прямо в торговом зале.
Сократился и ассортимент магазина – вместо 25 000 наименований он составит 21 000–22 000, еще 3000 наименований – собственная кулинария, рассказал гендиректор сети «Карусель» Максим Гацуц. В сокращенном ассортименте покупателям будет проще ориентироваться, считает он.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}