Производство стали в России выросло благодаря оживлению экономики

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Трубные компании активно закупают сталь Andrey Rudakov/Bloomberg

Крупнейшие сталелитейные компании – «Северсталь», ММК, НЛМК – в III квартале увеличили производство стали, следует из их отчетов. Так, НЛМК с начала года увеличил производство стали к уровню 2016 г. на 3% до 12,6 млн т, ММК – на 1,9% до 9,6 млн т, а «Северсталь» снизила на 1% до 8,6 млн т. В сравнении со II кварталом 2017 г. в июле – сентябре все металлурги увеличили выплавку стали. Evraz операционные результаты за девять месяцев еще не раскрывал.

Причин для роста производства стали три: увеличение спроса на слябы со стороны трубных компаний, затянувшийся из-за погоды строительный сезон и коррекция экспортных цен, сходятся во мнении представители компаний и эксперты.