Бизнес
Платный
Полина Трифонова
Промышленность
Статья опубликована в № 4430 от 17.10.2017 под заголовком: Удачное лето металлургов

Производство стали в России выросло благодаря оживлению экономики

Продукцию сталеваров скупают трубные и строительные компании

Крупнейшие сталелитейные компании – «Северсталь», ММК, НЛМК – в III квартале увеличили производство стали, следует из их отчетов. Так, НЛМК с начала года увеличил производство стали к уровню 2016 г. на 3% до 12,6 млн т, ММК – на 1,9% до 9,6 млн т, а «Северсталь» снизила на 1% до 8,6 млн т. В сравнении со II кварталом 2017 г. в июле – сентябре все металлурги увеличили выплавку стали. Evraz операционные результаты за девять месяцев еще не раскрывал.

Причин для роста производства стали три: увеличение спроса на слябы со стороны трубных компаний, затянувшийся из-за погоды строительный сезон и коррекция экспортных цен, сходятся во мнении представители компаний и эксперты.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике