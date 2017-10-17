Установить рекорд экспорта «Газпрому» помешала теплая осень

Но по итогам года «Газпром» все же рассчитывает поставить в Европу рекордные 190 млрд куб. м газа

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Основным фактором влияния на экспорт стала довольно высокая температура воздуха в Европе Armin Weigel/dpa via AP

Впервые 15 дней октября «Газпром» поставил в дальнее зарубежье 7,4 млрд куб. м газа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные компании. Это на 7,6% меньше, чем было экспортировано за тот же период в 2016 г. (7,96 млрд куб. м). Таким образом, впервые начиная с августа 2016 г. «Газпрому» не удалось установить очередной рекорд поставок по сравнению с показателями предыдущего года.

Одной из основных причин снижения поставок могла быть погода в Европе, до сих пор помогавшая «Газпрому» ставить один экспортный рекорд за другим. Но если затянувшийся почти до июня период холодов и аномально жаркие для Европы июль и август были «Газпрому» на руку, не типично теплое начало октября негативно сказалось на продажах газа. Дневные температуры в Европе до сих пор стабильно держатся выше 20 градусов. В Риме, столице Италии, которая входит в тройку крупнейших европейских потребителей «Газпрома», температура 16 октября днем и вовсе поднималась до 27 градусов. В 2016 г., для сравнения, в это же время газовые компании уже начали нетто-отбор газа из подземных хранилищ. На его фоне значительно увеличился разрыв между стоимостью российского газа и спотовыми ценами на европейских хабах. Это способствовало установлению не типично высокого для этого времени года уровня поставок, который в качестве сравнительной базы труднодостижим. В сравнении с экспортом за тот же период 2015 г. «Газпром» по-прежнему показывает рост – +8% (около 0,6 млрд куб. м).