Петербургские продавцы товаров для ремонта осваивают московский регион
Сеть «Максидом» хочет на месте бывшего завода Coca-Cola открыть магазин
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О намерениях выйти на московский рынок «Максидом» известно давно
Е. Егоров / Ведомости
Петербургский ритейлер товаров для дома и ремонта «Максидом» может приобрести основные производственные средства компании «Нидан Соки». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже одобрила соответствующее ходатайство, сказано на ее сайте.
«Нидан Соки» – структура ирландской «дочки» производителя напитков Coca-Cola, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Основной актив российской компании – производственно-складской комплекс в подмосковных Котельники площадью почти 30 000 кв. м., напоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров (см. также врез). Стоимость объекта он оценивает от 1,3 до 1,6 млрд руб. Представитель Coca-Cola на запрос не ответил.
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