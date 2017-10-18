«Русгидро» может изменить дивидендную политику
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Русгидро» может изменить дивидендную политику и перейти к расчету выплат, исходя из показателя EBITDA, а не чистой прибыли. Об этом рассказали «Ведомостям» знакомый топ-менеджера компании и источник, близкий к ней. Но это вопрос уже следующего года, уточняет один из них. Какая именно доля EBITDA может пойти на дивиденды, они не говорят. Сейчас «Русгидро» стремится к тому, чтобы направлять на дивиденды не менее 5% чистой прибыли по МСФО. За 2016 г. было выплачено 20 млрд руб. (50% чистой прибыли по МСФО). «В настоящее время «Русгидро» не рассматривает изменения дивидендной политики», – сказал представитель компании.
Весной 2017 г. «Русгидро» заключила пятилетний форвардный контракт с ВТБ: банк купил 13,5% акций энергохолдинга за 55 млрд руб. По истечении срока, если стоимость купленных ВТБ акций будет ниже цены форварда, «Русгидро» должна будет компенсировать разницу, если акции будут дороже – заплатит банк. Промежуточные выплаты «Русгидро» платит ВТБ ежеквартально. Годовая сумма рассчитывается как номинал форварда, умноженный на ключевую ставку ЦБ плюс маржа ВТБ в 1,5%, и снижается на размер дивидендов. За III квартал 2017 г. «Русгидро» уже заплатила ВТБ 1,8 млрд руб.
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