Крупный подрядчик РЖД Юрий Рейльян станет концессионером Северного широтного хода

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Идее строительства дороги на севере Западной Сибири не один десяток лет Е. Разумный / Ведомости

Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича утвердила экономическую модель Северного широтного хода (СШХ) – 460 км новой железной дороги Обская – Надым – Пангоды, расположенной на севере Западной Сибири, сообщили несколько участников совещания. Общая стоимость проекта – 130,5 млрд руб. В сравнении с предыдущей версией проекта (от марта этого года) снизился размер капитального гранта из бюджета – в 3 раза до 10 млрд руб., а срок окупаемости для концессионера вырос почти на восемь лет, до 29 лет, следует из утвержденной версии проекта («Ведомости» ознакомились с документом). Строительство должно начаться в 2018 г., а завершиться в 2022 г.

В специальной проектной компании – концессионере помимо РЖД, которая претендует на долю в размере от 25 до 49%, будет как минимум еще один инвестор. В конкурсе победила компания одного из крупнейших подрядчиков РЖД Юрия Рейльяна, говорит человек, знакомый с протоколом отбора. Она согласилась приобрести долю от 25% + 1 акция до 50% + 1 акция , уточнил собеседник «Ведомостей».