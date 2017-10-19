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Мария Дранишникова
Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: Дорогой груз

Совладелец производителя овощных консервов Lutik вложился в агрегатор внутригородских перевозок Vezubr

В последнее время инвесторы активно вкладываются в подобные сервисы

Совладелец Lutik Group (бренды Lutik, Baleno) Торгом Ширинян инвестировал в онлайн-систему управления грузоперевозками транспортной компании Traft, рассказал «Ведомостям» владелец Traft Артур Мурадян и подтвердил Ширинян. Сделка прошла в формате cash-in с обязательством вложить средства в развитие компании «Логософт», куда и будут переданы пакеты разработок и технологий онлайн-системы Traft, уточнил Мурадян. Сама система управления будет переименована в Vezubr.

Сколько Ширинян заплатил за 44% в «Логософте», стороны не раскрыли. При этом, по словам бизнесмена, у него есть еще опцион на 12%, сейчас этот пакет распределен между топ-менеджерами. Опцион может быть реализован по завершении второго этапа сделки после глубокого анализа программного кода, продолжает Ширинян. Мурадян, по словам источника в Traft, останется в совладельцах «Логософта» с долей 44% и без права вмешиваться в оперативное управление.

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