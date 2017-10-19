Совладелец производителя овощных консервов Lutik вложился в агрегатор внутригородских перевозок Vezubr
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Совладелец Lutik Group (бренды Lutik, Baleno) Торгом Ширинян инвестировал в онлайн-систему управления грузоперевозками транспортной компании Traft, рассказал «Ведомостям» владелец Traft Артур Мурадян и подтвердил Ширинян. Сделка прошла в формате cash-in с обязательством вложить средства в развитие компании «Логософт», куда и будут переданы пакеты разработок и технологий онлайн-системы Traft, уточнил Мурадян. Сама система управления будет переименована в Vezubr.
Сколько Ширинян заплатил за 44% в «Логософте», стороны не раскрыли. При этом, по словам бизнесмена, у него есть еще опцион на 12%, сейчас этот пакет распределен между топ-менеджерами. Опцион может быть реализован по завершении второго этапа сделки после глубокого анализа программного кода, продолжает Ширинян. Мурадян, по словам источника в Traft, останется в совладельцах «Логософта» с долей 44% и без права вмешиваться в оперативное управление.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}