«Обувь России» собрала 6 млрд рублей на IPO

В свободном обращении будет 41% акций группы «Обувь России»

Российский производитель и продавец обуви – группа компаний «Обувь России» – получит от первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже 5,9 млрд руб.: книга заявок будет закрыта сегодня по нижней границе ценового диапазона, 140 руб. за штуку, рассказал источник «Ведомостей», близкий к участникам сделки. Второй источник подтвердил, что книга будет закрыта сегодня вечером около нижней границы объявленного ранее ценового диапазона 140-170 руб. Reuters со ссылкой на источник также сообщил, что организаторы IPO « Обуви России» ориентируют на размещение по 140 руб. за бумагу.

Спрос был хороший, крупных якорных инвесторов в сделке нет, знает один из источников «Ведомостей». Бумаги допущены к торгам с 20 октября, по данным компании. Организаторы сделки – Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк.

В начале октября «Обувь России» сообщила, что предложит инвесторам купить акции допэмиссии (до 42,396 млн шт.), а также акции из пакета основного акционера – гендиректора группы Антона Титова (до 4,2 млн шт. как дополнительное размещение для стабилизации котировок после сделки). Таким образом, общий объем размещения «Обуви России» составит 6,5 млрд руб., акционерный капитал «Обуви России» оценен в 15,8 млрд руб. В свободном обращении будет 41% акций группы.

Деньги от инвесторов нужны «Обуви России», чтобы увеличить розничную сеть, развивать дистрибуцию, частично расплатиться по долгам и на другие цели, сообщала «Обувь России». Сейчас у группы более 500 магазинов более чем в 140 городах России, компания называет себя «лидером среднеценового сегмента обувного рынка» страны.

Руководство «Обуви России» верит в возможность консолидации рынка, писали ранее аналитики Citi в обзоре бизнеса компании для потенциальных инвесторов: : цель – удвоить число магазинов за три года, а за пять лет – довести число точек до более 1200.