Крупный ритейлер «Обувь России» начал IPO

Он рассчитывает привлечь около $100 млн от инвесторов

«Обувь России» называет себя «ведущим игроком на фундаментально привлекательном рынке с низким уровнем консолидации» ГК «Обувь России»

Крупный российский производитель и продавец обуви – новосибирская «Обувь России» объявила о намерении провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже.

Ритейлер ожидает, что по итогам IPO доля акций в свободном обращении составит около 40%. В сообщении ритейлера не указывается четко, будут ли инвесторам предложены новые акции или же в том числе акции существующих акционеров – основателя группы Антона Титова и ставшего его партнером в начале года Михаила Прохорова.

По словам источника «Ведомостей», близкого к одному из участников сделки, инвесторам будут предложены новые акции, а существующие бумаги – в небольшом количестве в рамках опциона greenshoe. Ранее «Обувь России» зарегистрировала допэмиссию – 42,4 млн акций, это около 60% акционерного капитала на данный момент.

Организаторы сделки – Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк.

Компания оценивает себя в 8–12 показателей EBITDA, говорил ранее в августе источник «Ведомостей», близкий к компании. За 2016 г. EBITDA составила 2,9 млрд руб. от продаж и выдачи займов суммарно, по данным отчетности группы. Планируемый объем привлечения – около $100 млн.

Полученные от IPO деньги пойдут «на увеличение своей розничной сети, развитие каналов дистрибуции и поставок, а также другие общекорпоративные цели», говорится в сообщении группы «Обувь России».

В преддверии IPO компания отчиталась о финансовых результатах за январь – июнь. Рост выручки группы с начала года резко замедлился: оборот увеличился на 1,5% до 4,14 млрд руб., по данным аудированной отчетности по МСФО. Розничные продажи «Обуви России» сократились на 10% до 2,7 млрд руб. впервые с 2010 г. Тогда компания объясняла это холодным летом, ритейлер рассчитывает на основной сезон на рынке – осень и зиму, на которые приходится более 60% годовых продаж.

«Обувь России» называет себя «ведущим игроком на фундаментально привлекательном рынке с низким уровнем консолидации». По прогнозу группы, рынок будет расти благодаря низкому потреблению обуви в России – всего две пары на душу населения против 5–6 пар в странах Европы.

«Будучи лидером среднеценового сегмента, «Обувь России» может воспользоваться ожидаемым ростом спроса и консолидацией рынка», – сказано в ее сообщении. План – удвоить число магазинов и обеспечивать прибыльный рост сопоставимых продаж.