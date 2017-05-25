Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: «Обувь России» добавит сетей
«Обувь России» решила ускорить развитие сети через партнеров
Компания хочет открывать больше магазинов под новыми брендами
- Наталья Ищенко
- / Ведомости
За последние годы несколько конкурентов «Обуви России» столкнулись с трудностями
Владимир Смирнов / ТАСС
Один из крупнейших российских продавцов обуви – компания «Обувь России» запускает новую франчайзинговую программу, рассказала «Ведомостям» представитель «Обуви России» Наталья Паули. Эта программа, по ее словам, предполагает, что магазины будут открываться преимущественно в регионах, где «Обувь России» представлена мало (центральная часть, Северо-Западный и Южный федеральный округ) или не представлена вовсе (Северо-Кавказский федеральный округ). Такая стратегия позволяет занять более существенную долю на обувном рынке, считает представитель компании.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров