«Обувь России» решила ускорить развитие сети через партнеров

Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: «Обувь России» добавит сетей

За последние годы несколько конкурентов «Обуви России» столкнулись с трудностями Владимир Смирнов / ТАСС

Один из крупнейших российских продавцов обуви – компания «Обувь России» запускает новую франчайзинговую программу, рассказала «Ведомостям» представитель «Обуви России» Наталья Паули. Эта программа, по ее словам, предполагает, что магазины будут открываться преимущественно в регионах, где «Обувь России» представлена мало (центральная часть, Северо-Западный и Южный федеральный округ) или не представлена вовсе (Северо-Кавказский федеральный округ). Такая стратегия позволяет занять более существенную долю на обувном рынке, считает представитель компании.