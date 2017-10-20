Котировки «Магнита» рухнули на 12% из-за неожиданного падения прибыли

«Магнит» объявлял о различных инициативах за последние три года, и пока нельзя сказать, чтобы они сработали, отмечают аналитики инвестбанка Александра Астахова / Ведомости

Цена расписок на акции «Магнита» на Лондонской фондовой бирже упала более чем на 10% после публикации результатов работы одного из крупнейших ритейлеров за июль - сентябрь. На 16.08 мск бумаги падали на 11,56% до $33,58 за штуку, капитализация компании составила $16 млрд.

Чистая прибыль «Магнита» упала на 53,3% за квартал - до 6,9 млрд руб., отчиталась компания. Чистая прибыль оказалась ниже консенсус-прогноза аналитиков, составленного «Интерфаксом», - 12,9 млрд руб.

Выручка сети выросла за III квартал на 6,5% до 286 млрд руб. Аналитики, опрошенные «Интерфаксом», прогнозировали выручку в III квартале на уровне 292,5 млрд руб.

EBITDA за квартал сократилась на 27,9% - до 20,66 млрд руб., рентабельность показателя составила 7,23% против 10,67% за аналогичный период 2016 г. За девять месяцев чистая прибыль увеличилась на 6,4% до 841 млрд руб. С начала год ритейлер открыл 1638 магазинов. Общее количество магазинов сети на 30 сентября - 15 697.

Основные факторы, повлиявшие на финансовые результаты, - редизайн магазинов, запуск комплекса по выращиванию грибов и рост числа открытий магазинов, уточнил финдиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан. В III квартале было закрыто рекордное число магазинов для обновления внешнего вида, уточнил он на телеконференции с аналитиками.

Накануне «Магнит» открыл комплекс по выращиванию шампиньонов: завод полного цикла рассчитан на производство около 6500 т грибов в год. Он находится в п. Дорожный Краснодара и занимает площадь более 50 га.

«Магнит» снизил также прогноз по росту выручки за 2017 г. Теперь компания ждет роста оборота на 8-10% - против 9-11% ранее.

Работают ли новшества?

В июле топ-менеджмент «Магнита» говорил о новой ценовой политике, и похоже, что это ее результат, считают аналитики «Ренессанс капитала». Обычно квартальная валовая рентабельность ритейлера довольно сильно колеблется, отмечают они, но за девять месяцев 2017 г. валовая рентабельность потеряла 40 базисных пунктов: «Мы считаем, что усилившаяся прямая конкуренция с X5 в сочетании со снижением значимости «Магнита» для поставщиков будут усиливать давление на валовую рентабельность «Магнита» в среднесрочной перспективе».

«Магнит» объявлял о различных инициативах за последние три года, и пока нельзя сказать, чтобы они сработали, отмечают аналитики инвестбанка. В III квартале «Магнит» ускорит рост сети магазинов у дома, но в глазах покупателей предложение X5 выглядит привлекательнее, сказано в их отчете.

В 2016 г. «Магнит» уступил X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») лидерство в продовольственной рознице и пока не догнал. Выручка X5 Retail Group за девять месяцев - 933,3 млрд руб., краснодарского «Магнита» - 841 млрд руб.