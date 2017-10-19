«Магнит» объявил о покупке площадей крупной сибирской сети магазинов

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Продовольственный ритейлер «Магнит» Сергея Галицкого объявил о покупке площадей крупной сибирской сети магазинов Е. Разумный / Ведомости

Один из крупнейших российский ритейлеров – «Магнит» Сергея Галицкого сообщил о подаче ходатайства в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку прав аренды магазинов «Красный Яр» и «Батон» в Красноярском крае и Хакасии. Речь идет о покупке 100% фирмы ЕТК. Сейчас «Магнит» и владельцы ЕТК обсуждают условия сделки, отмечается в сообщении, она может быть закрыта после одобрения ФАС. В результате «Магнит» получит права аренды как минимум на 153 универсама и три гипермаркета. На 30 июня 2017 г. под управлением «Магнита», по его данным, находилось 14 844 магазина.

До сентября совладельцами ЕТК, по данным ЕГРЮЛ, являлись местные предприниматели Юрий Титов, Олег и Вадим Кирилловы, Евгений Большаков, Владислав Гусаков, Татьяна Павловская и Евгений Гайнов. Затем их доли были переданы регистратору. Связаться с представителями красноярской сети не удалось.