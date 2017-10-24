«Новатэк» передал верфи «Звезда» документы на 15 арктических танкеров
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«Новатэк» и Камчатский край в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве плавучего перевалочного терминала для сжиженного природного газа (СПГ). Терминал, сообщил предправления «Новатэка» Леонид Михельсон, позволит оптимизировать логистику и сделать более эффективными поставки СПГ из Арктики, стимулировать развитие Северного морского пути, создать хаб для доставки СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион. Мощность терминала – около 20 млн т СПГ в год, сообщил Михельсон (здесь и далее его цитаты по ТАСС), стоимость пока не определена, уточнить ее компания рассчитывает в течение полугода. «Новатэк» будет делать все возможное для ускорения строительства, заключил он. В понедельник же Михельсон сообщил, что верфи «Звезда» (проект «Роснефти») передана документация на СПГ-танкеры арктического класса, – переговоры идут через «Совкомфлот», они будут доводить [СПГ] до этого перевалочного пункта, объяснил Михельсон.
В начале сентября с просьбой защитить отечественных судостроителей к президенту Путину обратился главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. До 2035 г. «Звезде» надо получить портфель в 178 судов, говорил Сечин – и сетовал, что отечественный бизнес предпочитает зарубежные суда: Китай получил более 50 заказов, Южная Корея – на $5 млрд. Сечину ответил зампред правительства Дмитрий Рогозин: предварительно согласованы заказы новых судов на «Звезде» со всеми крупными нефтегазовыми компаниями.
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