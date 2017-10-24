Украина снова готова покупать газ «Газпрома»

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Genya Savilov / Bloomberg

Никогда не говори никогда. При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке» – так вице-премьер Украины Владимир Кистион в интервью «Экономической правде» прокомментировал вопрос о возможности вернуться к закупке газа у «Газпрома». По словам чиновника, такой вариант можно было бы рассматривать при переносе точки учета транзита на восточную границу. В нынешнем формате закупка газа в России очень рискованна и безответственна. «Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом вешали все свои вопросы», – отметил Кистион. Точка сдачи «Газпромом» газа своим покупателям – вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с европейскими клиентами компании по долгосрочным контрактам, говорит представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Для обсуждения с Киевом нет предмета, заключил он.

Вопрос о переносе точки учета транзита газа на границу Украины с Россией вместо границы Украины и ЕС был поднят еще в 2014 г. тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком. По мнению украинской стороны, фактически газотранспортная система (ГТС) Украины находится в распоряжении и под контролем «Газпрома».