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Иван Песчинский|Артур Топорков
ТЭК
Статья опубликована в № 4435 от 24.10.2017 под заголовком: Украина сдвигает границы

Украина снова готова покупать газ «Газпрома»

Но настаивает на переносе точки сдачи российского газа европейцам

Никогда не говори никогда. При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке» – так вице-премьер Украины Владимир Кистион в интервью «Экономической правде» прокомментировал вопрос о возможности вернуться к закупке газа у «Газпрома». По словам чиновника, такой вариант можно было бы рассматривать при переносе точки учета транзита на восточную границу. В нынешнем формате закупка газа в России очень рискованна и безответственна. «Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом вешали все свои вопросы», – отметил Кистион. Точка сдачи «Газпромом» газа своим покупателям – вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с европейскими клиентами компании по долгосрочным контрактам, говорит представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Для обсуждения с Киевом нет предмета, заключил он.

Вопрос о переносе точки учета транзита газа на границу Украины с Россией вместо границы Украины и ЕС был поднят еще в 2014 г. тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком. По мнению украинской стороны, фактически газотранспортная система (ГТС) Украины находится в распоряжении и под контролем «Газпрома».

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