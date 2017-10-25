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Иван Песчинский
ТЭК
Статья опубликована в № 4436 от 25.10.2017 под заголовком: Enel обновится в России

Все российские электростанции Enel нужно модернизировать

Это будет стоить ей 78 млрд рублей, оценивает эксперт

Модернизация потребуется 40% энергоблоков «Энел Россия» (у итальянской Enel – 56%), средний возраст всех четырех электростанций компании превысил 30 лет, говорится в ее материалах, с которыми ознакомились «Ведомости». Под модернизацию попадет 2,6 ГВт энергомощностей «Энел Россия» и это будет стоить ей 78 млрд руб., оценивает аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр.

Программа модернизации энергомощностей должна прийти на смену договорам о предоставлении мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций с высокой доходностью) на строительство новых энергообъектов. Рассматривается несколько вариантов модернизации – через повышение цены конкурентного отбора мощности (КОМ), проведение двухэтапного КОМа (определит, какие объекты модернизировать, а какие выводить из эксплуатации), новый ДПМ на модернизацию. Механизм должен быть определен до конца года, пока энергокомпании оценивают свои потребности в обновлении. Под модернизацию могут попасть более 70 ГВт мощностей (всего в России 235 ГВт), а стоимость программы составит 1,2 трлн руб., оценивал «Совет производителей энергии».

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