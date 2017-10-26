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Дарья Белоглазова
Транспорт
Статья опубликована в № 4437 от 26.10.2017 под заголовком: Вагоны подорожают

Вагоностроители будут делать более сложные и более дорогие вагоны

Рынку больше не нужно много полувагонов, теперь необходим специализированный транспорт, но цены на него будут расти

В 2016 г. списание старых вагонов было самым большим – благодаря запрету продления срока их эксплуатации выбыло 108 900 шт. Сейчас общий парк – примерно 1,1 млн вагонов, он самый молодой в мире (средний возраст – около 22 лет). Списания должны были поддержать вагоностроителей, которые страдали из-за низкой загрузки мощностей (она опускалась до 24%). Мера оказалась действенной: в 2017 г. «Уралвагонзавод» планирует увеличить производство вдвое более чем до 15 900 вагонов; Объединенная вагонная компания (ОВК) тоже планирует произвести в разы больше (в 2016 г. было 15 900).

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