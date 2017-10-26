Статья опубликована в № 4437 от 26.10.2017 под заголовком: Вагоны подорожают
Вагоностроители будут делать более сложные и более дорогие вагоны
Рынку больше не нужно много полувагонов, теперь необходим специализированный транспорт, но цены на него будут расти
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Традиционных полувагонов рынку уже достаточно
А. Гордеев / Ведомости
В 2016 г. списание старых вагонов было самым большим – благодаря запрету продления срока их эксплуатации выбыло 108 900 шт. Сейчас общий парк – примерно 1,1 млн вагонов, он самый молодой в мире (средний возраст – около 22 лет). Списания должны были поддержать вагоностроителей, которые страдали из-за низкой загрузки мощностей (она опускалась до 24%). Мера оказалась действенной: в 2017 г. «Уралвагонзавод» планирует увеличить производство вдвое более чем до 15 900 вагонов; Объединенная вагонная компания (ОВК) тоже планирует произвести в разы больше (в 2016 г. было 15 900).
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}