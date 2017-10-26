Бизнес
Бесплатный
Виталий Петлевой
ТЭК

«Роснефть» готова занять на рынке более триллиона рублей

Совет директоров госкомпании одобрил программу биржевых облигаций для «непрерывности финансирования инвестпроектов»

Вчера совет директоров «Роснефти» одобрил программу биржевых облигаций, говорится в раскрытии компании. Дополнительных данных в раскрытии не указано, источник «Ведомостей», близкий к компании, и собеседник «Интерфакса» отмечают, что нынешняя программа позволяет компании привлечь более 1 трлн руб. Собеседник «Ведомостей» уточняет, что сумма может составить около 1,3 трлн руб.

Представитель «Роснефти» не ответил на вопросы «Ведомостей».

Предыдущая программа биржевых бондов была одобрена в ноябре 2016 г. - на 1,071 трлн руб., следует из раскрытий «Роснефти», она была израсходована примерно на треть, уточняет собеседник «Ведомостей». Он добавляет, что цель новой программы биржевых облигаций – обеспечить «непрерывность финансирования инвестпроектов»

У «Роснефти» много инвестпроектов, в этом году инвестиции в поддержание и развитие компании должны составить 1,1 трлн руб., а в 2018 г. – 1,3 трлн руб., говорил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании в этом июне.

Компания активно инвестирует как в развитие уже имеющихся месторождений (Сузунское, Восточно-Мясояхское, а также Юрубчено-Тохомское месторождения), а также в покупку новых месторождений и компаний. За этот год «Роснефть» купила Кондинское месторождение у Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова, а также закрыла сделку по покупке Essar Oil в Индии.

Кроме того, компания инвестирует в развитие шельфовых проектов, например в Арктике. Во время телемоста с президентом России Владимиром Путиным в начале года Сечин доложил, что с 2017 по 2021 г. инвестиции в освоение арктического шельфа составят 250 млрд руб. За предыдущие пять лет «Роснефть» уже потратила на это 100 млрд руб., следует из сообщения компании.

В апреле «Роснефть» начала поисковое бурение на Хатангском лицензионном участке (море Лаптевых), сообщила компания. С берега Хатангского залива будет пробурена скважина на 5 км вглубь и еще 15 км вдоль горизонта к залежам на шельфе. Общие ресурсы моря Лаптевых «Роснефть» оценивает в 9,5 млрд т н. э. На Хатангском месторождении полгода спустя компания нашла 81 млн т нефти.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике