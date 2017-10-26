«Роснефть» готова занять на рынке более триллиона рублей

У «Роснефти» много инвестпроектов, в этом году инвестиции в поддержание и развитие компании должны составить 1,1 трлн руб., а в 2018 г. – 1,3 трлн руб., говорил Сечин Петр Ковалев / ТАСС

Вчера совет директоров «Роснефти» одобрил программу биржевых облигаций, говорится в раскрытии компании. Дополнительных данных в раскрытии не указано, источник «Ведомостей», близкий к компании, и собеседник «Интерфакса» отмечают, что нынешняя программа позволяет компании привлечь более 1 трлн руб. Собеседник «Ведомостей» уточняет, что сумма может составить около 1,3 трлн руб.

Представитель «Роснефти» не ответил на вопросы «Ведомостей».

Предыдущая программа биржевых бондов была одобрена в ноябре 2016 г. - на 1,071 трлн руб., следует из раскрытий «Роснефти», она была израсходована примерно на треть, уточняет собеседник «Ведомостей». Он добавляет, что цель новой программы биржевых облигаций – обеспечить «непрерывность финансирования инвестпроектов»

У «Роснефти» много инвестпроектов, в этом году инвестиции в поддержание и развитие компании должны составить 1,1 трлн руб., а в 2018 г. – 1,3 трлн руб., говорил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании в этом июне.

Компания активно инвестирует как в развитие уже имеющихся месторождений (Сузунское, Восточно-Мясояхское, а также Юрубчено-Тохомское месторождения), а также в покупку новых месторождений и компаний. За этот год «Роснефть» купила Кондинское месторождение у Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова, а также закрыла сделку по покупке Essar Oil в Индии.

Кроме того, компания инвестирует в развитие шельфовых проектов, например в Арктике. Во время телемоста с президентом России Владимиром Путиным в начале года Сечин доложил, что с 2017 по 2021 г. инвестиции в освоение арктического шельфа составят 250 млрд руб. За предыдущие пять лет «Роснефть» уже потратила на это 100 млрд руб., следует из сообщения компании.

В апреле «Роснефть» начала поисковое бурение на Хатангском лицензионном участке (море Лаптевых), сообщила компания. С берега Хатангского залива будет пробурена скважина на 5 км вглубь и еще 15 км вдоль горизонта к залежам на шельфе. Общие ресурсы моря Лаптевых «Роснефть» оценивает в 9,5 млрд т н. э. На Хатангском месторождении полгода спустя компания нашла 81 млн т нефти.