Amazon просит покупателей открыть свои дома курьерам

Компания хочет доставлять товары клиентам даже в их отсутствие, вопрос в том, захотят ли этого они

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Специалисты сомневаются, что люди охотно начнут пользоваться услугой Amazon Key и следить за курьером дистанционно Amazon

Amazon хочет доставлять товары покупателям домой, даже если там никого нет. Компания представила систему Amazon Key, состоящую из специального замка и камеры видеонаблюдения. Но пока неясно, готовы ли люди впускать в свои дома незнакомцев.

Amazon уже устанавливает в многоквартирных домах камеры хранения для своих заказов. Поэтому их доставка непосредственно в жилище клиента выглядит логичным шагом, считают в компании. «Для нас это не эксперимент, – заявил вице-президент Amazon Питер Ларсен. – Мы думаем, что в будущем это будет основным способом совершения покупок у нас».

Система стоимостью $249,99 (ее изготавливают партнеры Amazon) будет доступна с 8 ноября, но сначала только в 37 городах США и лишь для клиентов ее сервиса Prime. Поначалу доставлять посылки через Amazon Key смогут только собственные курьеры компании.