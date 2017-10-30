Статья опубликована в № 4439 от 30.10.2017 под заголовком: «Россети» успокоили инвесторов
«Россети» не откажутся от дивидендов
Ранее новый руководитель сетевого госхолдинга Павел Ливинский заявил, что компании не по силам платить дивиденды
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«Россети» успокоили инвесторов
Д. Абрамов / Ведомости
Дивидендная схема для нас, наверное, была бы хорошей, но тарифное меню не предполагает выплаты дивидендов», – заявил в середине октября новый гендиректор «Россетей» Павел Ливинский и предложил освободить его компанию от выплаты дивидендов (слова по «Интерфаксу»). В тот же день капитализация компании на Московской бирже рухнула на 4,6%.
В минувшую пятницу заместитель гендиректора «Россетей» Евгений Ольхович заверил «Интерфакс», что госхолдинг готов предложить акционерам новый подход к дивидендной политике. Это нужно для увеличения капитализации, отметил топ-менеджер.
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