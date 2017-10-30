Бизнес
Платный
Иван Песчинский
ТЭК
Статья опубликована в № 4439 от 30.10.2017 под заголовком: «Россети» успокоили инвесторов

«Россети» не откажутся от дивидендов

Ранее новый руководитель сетевого госхолдинга Павел Ливинский заявил, что компании не по силам платить дивиденды

Дивидендная схема для нас, наверное, была бы хорошей, но тарифное меню не предполагает выплаты дивидендов», – заявил в середине октября новый гендиректор «Россетей» Павел Ливинский и предложил освободить его компанию от выплаты дивидендов (слова по «Интерфаксу»). В тот же день капитализация компании на Московской бирже рухнула на 4,6%.

В минувшую пятницу заместитель гендиректора «Россетей» Евгений Ольхович заверил «Интерфакс», что госхолдинг готов предложить акционерам новый подход к дивидендной политике. Это нужно для увеличения капитализации, отметил топ-менеджер.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике