«Россети» не откажутся от дивидендов

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«Россети» успокоили инвесторов Д. Абрамов / Ведомости

Дивидендная схема для нас, наверное, была бы хорошей, но тарифное меню не предполагает выплаты дивидендов», – заявил в середине октября новый гендиректор «Россетей» Павел Ливинский и предложил освободить его компанию от выплаты дивидендов (слова по «Интерфаксу»). В тот же день капитализация компании на Московской бирже рухнула на 4,6%.

В минувшую пятницу заместитель гендиректора «Россетей» Евгений Ольхович заверил «Интерфакс», что госхолдинг готов предложить акционерам новый подход к дивидендной политике. Это нужно для увеличения капитализации, отметил топ-менеджер.