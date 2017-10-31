Газпромбанк вместе с «Новотрансом» будет торговать вагонами
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Стремительно подорожавший в этом году уголь спровоцировал повышенный спрос на полувагоны. Ставки аренды полувагонов вернулись к историческим максимумам 2012 г., средняя стоимость аренды по СНГ еще выше – 1884 руб. в сутки. Но самих вагонов хватает не всем, оценил Институт проблем естественных монополий (см. график). Грузоотправителям, в первую очередь угольным компаниям, стало сложнее находить вагоны: если раньше в случае необходимости они могли привлечь парк на электронных торговых площадках, то теперь его или нет, или ставка аренды заоблачная, рассказывает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Даже при двукратном росте ставок аренды полувагонов грузоперевозки за первые девять месяцев 2017 г. выросли на 2,8% до 937,3 млн т. На этом фоне новый вариант биржевой торговли вагонами предложил один из крупнейших операторов подвижного состава – группа компаний «Новотранс». Компания объявила о намерении выставить на открытый аукцион почти 5000 полувагонов (из 28 000 находящихся в управлении). Торги состоятся 14 ноября на электронной торговой площадке Газпромбанка, заявки на участие будут приниматься с 1 по 9 ноября. По словам источника, знакомого с материалами размещения, начальная цена на вагоноотправку будет ниже среднерыночной. Зафиксированные на торгах ставки будут действовать в течение всего 2018 года, сообщил представитель «Новотранса».
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