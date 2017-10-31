Основатель «Нафтогаза» арестован в Москве за мошенничество

СМИ связали Игоря Бакая с хищением 630 млн рублей у Metalloinvest Limited UPG / PhotoXPress

Бывший руководитель Государственного управления делами Украины, основатель и первый руководитель «Нафтогаза» Игорь Бакай обвиняется в хищении $12 млн у компании Metalloinvest Limited, сообщил во вторник, 31 октября, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По данным агентства, Бакай с сообщниками в 2014 г. заключили договор займа с компанией от имени «ООО Индустриальная группа "Русский медведь"» и перестали платить по нему после получения денег.

12 лет в России Бакай, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, подал в отставку после победы на выборах Виктора Ющенко в начале 2005 г. и уехал в Россию, где получил гражданство. На родине был фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе о махинациях с недвижимостью. По данным Life, скупил несколько колхозов и создал хозяйство «Велес» в Ярославской области.

МВД России сегодня сообщило о совместном с ФСБ задержании «учредителя коммерческой организации, подозреваемого в хищении более 630 млн руб. у одного из горно-металлургических холдингов». По версии правоохранительных органов, учредитель заключил от имени организации договор займа с горно-металлургическим холдингом на сумму свыше 630 млн руб., «однако обязательства по погашению займа выполнены не были, а денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следственным управлением УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. 54-летний обвиняемый задержан и уже заключен под стражу до 12 ноября решением Таганского суда Москвы. Имя мужчины в сообщении не приводится, однако Бакаю именно 54 года.

Как пояснил «Ведомостям» управляющий партнер адвокатского бюро «Вишневский и партнеры» Герман Вишневский, наказание по данной статье предполагает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо ограничение свободы на срок до 2 лет.

Защита Бакая уже обжаловала его заключение под стражу.

Комментарий представителя «Металлоинвеста» получить пока не удалось.