Россия угрожает закрыть небо для голландских перевозчиков

От голландцев требуют слотов в Амстердаме для российской авиакомпании Air Bridge Cargo

«Я знаю, что переговоры между Москвой и Гаагой ведутся на высоком уровне, но я не знаю деталей», - приводит газета слова управляющего голландским отделением Air Bridge Cargo Хенк-Ян ван дер Кадера Johannes Eisele / Reuters

Россия угрожает закрыть воздушное пространство для голландских самолетов, пишет голландская газета De Telegraaf. Это ответная мера на то, что аэропорт Амстердама аннулировал слоты крупнейшей российской грузовой авиакомпании Air Bridge Cargo (ABC).

По данным газеты, Россия предоставила время до следующей субботы, чтобы урегулировать вопрос с правами на посадку. Основное требование России заключается в том, чтобы ABC смогла продолжить свою деятельность в голландском аэропорту и не использовать бельгийский Льеж для этих целей.

Слоты были аннулированы потому, что загрузка аэропорта Амстердама росла непредвиденно быстрыми темпами: предельное количество взлетов/посадок достигнуто уже в этом году, на три года раньше, чем планировалось.

«Я знаю, что переговоры между Москвой и Гаагой ведутся на высоком уровне, но я не знаю деталей», - приводит газета слова управляющего голландским отделением Air Bridge Cargo Хенк-Ян ван дер Кадера.

«От закрытия неба для голландцев сильнее всего пострадает пассажирская авиакомпания KLM», - пишет «Телеграаф». Ей придется на рейсах из Европы в Японию, Китай и Южную Корею облетать Россию, что увеличит каждый полет на 3-5 часов, а затраты на пассажира - на 300-500 евро. Также KLM не сможет летать из Голландии в Москву и Санкт-Петербург. Сейчас все рейсы из Европы в Азию совершаются через транссибирский коридор (за это иностранные перевозчики платят роялти «Аэрофлоту»), полеты в обход Сибири экономически нецелесообразны.

«Авиационные власти двух стран ведут переговоры по данному вопросу. Рассчитываем, что проблема будет решена в течение недели и стороны обменяются разрешениями. Ожидаем, что KLM поделится своими слотами в Амстердаме c Air Bridge Cargo», - заявил представитель Минтранса.

Представители Air Bridge Cargo и KLM на запросы пока не ответили.

У Air Bridge Cargo 19 самолетов, из них 18 Boeing-747, она входит в группу компаний «Волга-Днепр».