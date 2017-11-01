UTair обновляет парк позже всех

Авиакомпания последней из конкурентов взялась обновлять и расширять флот, но может еще успеть поймать небольшой спрос

Статья опубликована в № 4441 от 01.11.2017 под заголовком: UTair вспомнила о росте

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Группа «Ютэйр» решила обновить логотип, которому уже 15 лет Андрей Гордеев / Ведомости

УUTair есть масштабная программа обновления парка, ее планировалось запустить в 2018 г., но конъюнктура заставила отложить планы на 2019 г., рассказал президент «UTair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков. Многие игроки, в том числе государственные, ведут себя агрессивно: рынок растет слишком быстрыми темпами (за девять месяцев – на 19,7%) в том числе за счет снижения тарифов – в среднем на 15%; этот рост нездоровый и поддерживать его рыночной компании сложно, объяснил Пермяков. Из-за слишком быстрого роста и демпинга в сентябре разорилась «ВИМ-авиа».

Сейчас UTair – четвертая авиакомпания России, в январе – сентябре перевезла 5,5 млн пассажиров (+9%). В парке 47 среднемагистральных самолетов Boeing 737, три дальнемагистральных Boeing 767 и 14 региональных ATR 72.