Единственный поставщик катетеров построит завод в Подмосковье

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Пока предполагается, что будут построены 3–4 производственных блока и автоматизированный складской комплекс Андрей Гордеев / Ведомости

Производитель медицинских изделий «Медполимерпром» (МПП) планирует построить завод в подмосковной Дубне, рассказал «Ведомостям» близкий к компании человек. МПП уже провел переговоры с руководством Корпорации развития Московский области и управляющей компанией особой экономической зоны «Дубна» о возможном размещении здесь завода, подтвердил совладелец и председатель совета директоров компании Евгений Спектор. Подписано рамочное соглашение между регионом и МПП, сообщил представитель Корпорации развития Московской области. Подробности он комментировать отказался, заметив лишь, что инвестор собирается построить завод «федерального масштаба».

Завод «Медполимерпрому» потребовался для локализации продукции из перечня одноразовых медизделий из поливинилхлоридных пластиков (ПВХ) – систем для переливания крови, вентиляции легких, мочеприемников и проч., перечисляет Спектор. МПП фактически единственный поставщик таких изделий для государства. В 2015 г. правительство ограничило закупки ряда импортных изделий из ПВХ: при наличии одной и более заявок от российской компании иностранный товар в торгах не участвовал. В августе этого года перечень расширили – теперь заказчики должны отклонять все заявки, если в торгах участвует организация из реестра поставщиков, реализующих до 2024 г. комплексные проекты по расширению и/или локализации производства одноразовых медизделий из ПВХ. В реестр Минпромторга попал только МПП, поскольку только эта компания отвечала его многочисленным критериям. В списке не оказалось даже курганского «Синтеза», среди владельцев которого «дочка» «Ростеха» – Национальная иммунобиологическая компания.