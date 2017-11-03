Китай повысит загрузку российских металлургических заводов
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Вэтом году в Китае началась реструктуризация металлургической отрасли. Ради улучшения экологической ситуации закрываются небольшие и неконкурентоспособные заводы, а также предприятия, работающие нелегально. Меры коснулись горнодобывающих предприятий, сталелитейных и алюминиевых заводов. В 2017 г. в Китае будет закрыто 128 млн т сталелитейных мощностей, а с 2018 по 2020 г. – по 37 млн т в год, следует из презентации «Северстали». Спрос на стальную продукцию в Китае будет расти, а экспорт – падать, прогнозируют эксперты компании. По их данным, в июле 2017 г. потребление стали в Китае составило около 800 млн т (на 23% больше, чем в июле 2016 г., это крупнейший потребитель в мире), а экспорт – около 40 млн т (-250%).
Представитель «Северстали» говорит, что существенного влияния на мировой рынок сокращение китайского экспорта стали не окажет, так как на рынке переизбыток мощностей: «Никакого дефицита в мире не возникнет. Мировые сталелитейные мощности и так недозагружены». С ним согласен аналитик АКРА Максим Худалов: «Дефицита сталелитейной продукции на рынке нет, но и загрузка мощностей в мире не превышает 73%». Если Китай сократит экспорт, увеличится загрузка мощностей экспортеров в России и на Украине, полагает он. Сейчас загрузка заводов в России – 80%. Представители ММК и НЛМК не ответили.
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