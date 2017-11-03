Статья опубликована в № 4443 от 03.11.2017 под заголовком: РЖД повезет к финнам со скидкой
РЖД предоставит скидку до 30% при поездке в Финляндию
Воспользоваться ею можно будет в 2018 году при покупке билета заранее
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Финляндия – самое быстрорастущее международное направление РЖД
Сергей Фадеичев / ТАСС
РЖД в 2018 г. будет предлагать 10–30%-ные скидки на билеты в направлении Москва – Хельсинки, если они будут приобретаться заблаговременно, сообщила в четверг компания. Максимальную скидку можно будет получить при покупке билетов (кроме групповых заказов) за 45–60 суток до отправления. Скидки не будут распространяться на проезд во внутригосударственном сообщении по территории России и Финляндии: маршрут охватывает более 10 станций, в том числе в Твери, Санкт-Петербурге, Выборге.
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