РЖД предоставит скидку до 30% при поездке в Финляндию

Воспользоваться ею можно будет в 2018 году при покупке билета заранее

Статья опубликована в № 4443 от 03.11.2017 под заголовком: РЖД повезет к финнам со скидкой

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Финляндия – самое быстрорастущее международное направление РЖД Сергей Фадеичев / ТАСС

РЖД в 2018 г. будет предлагать 10–30%-ные скидки на билеты в направлении Москва – Хельсинки, если они будут приобретаться заблаговременно, сообщила в четверг компания. Максимальную скидку можно будет получить при покупке билетов (кроме групповых заказов) за 45–60 суток до отправления. Скидки не будут распространяться на проезд во внутригосударственном сообщении по территории России и Финляндии: маршрут охватывает более 10 станций, в том числе в Твери, Санкт-Петербурге, Выборге.