Журналисты опубликовали новые секретные документы о владельцах офшоров

Одним из фигурантов «Райского досье» стал российский бизнесмен Юрий Мильнер М. Стулов / Ведомости

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в воскресенье опубликовал результаты нового расследования об офшорах, связанных с политиками и бизнесменами. В первом расследовании полтора года назад журналисты рассказали об офшорах в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были получены из документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Расследование стало известно по всему миру как «Панамское досье» (Panama Papers).

Что такое Appleby Юридическая фирма Appleby оказывает услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению. Основана в 1898 году на Бермудах. В конце октября Appleby на своем сайте предупредила, что в 2016 г. подверглась кибератаке, в результате которой данные клиентов могли попасть в руки злоумышленников. Как пишет «Новая газета», российским клиентам Appleby в основном помогала регистрировать частные самолеты на острове Мэн - так можно не платить НДС при перевозке джетов в Евросоюз. Как утверждает издание, этой схемой воспользовались миллиардеры Олег Дерипаска, Олег Тиньков, братья Ротенберги и другие.

Второе расследование, как указывается на сайте ICIJ, получило название Paradise Papers («Райское досье»). К журналистам попали 13,4 млн документов из внутреннего архива бермудских юридических компаний Appleby и Estera (до 2016 г. оказывали услуги совместно под брендом Appleby, затем Estera стала независимой), пишет консорциум. Авторы расследования также использовали данные корпоративных реестров из разных юрисдикций.

В 2016 г. источник передал файлы немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, которое поделилась документами с ICIJ. Так над архивом начали работать более 380 журналистов из 67 странах. Россию в проекте представляла «Новая газета».

Кто помогал Мильнеру

Одним из фигурантов «Райского досье» стал российский бизнесмен Юрий Мильнер. The New York Times пишет, что за инвестициями Мильнера в высокотехнологичные американские компании в 2009-2011 гг. стоят близкие к Кремлю люди и структуры.

В 2009-2010 г. принадлежавший Мильнеру и совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову фонд DST Global I скупил до 10% Facebook исходя из оценки всего ее бизнеса в среднем в $10 млрд. В мае 2012 г. Facebook провел IPO и получил на порядок более высокую оценку – $100 млрд, по которой DST и продал часть акций, выручив $2 млрд.

Согласно оказавшимся у журналистов документам, одним из инвесторов DST фактически был «Газпром инвестхолдинг» (на 100% принадлежит «Газпрому»), гендиректором которого до 2014 года являлся Усманов. «Дочка» «Газпрома» выделила Мильнеру «сотни миллионов долларов» через офшор с Британских Виргинских островов - Kanton Services, пишет The New York Times. The Guardian сообщает о $920 млн инвестиций «Газпром инвестхолиднга» в Kanton Services.

Ссылаясь на документы Appleby, «Новая газета» рассказывает, что «за месяц до того, как акции Facebook взлетели в цене», Kanton Services продала принадлежащией ей акции социальной сети компании Усманова. О какой компании идет речь в статье не уточняется.

Мильнер подтвердил The New York Times, что Kanton Services была одним из инвесторов при покупке акций Facebook, однако заверил, что компания проходила тщательную проверку, прежде чем была допущена до сделки. Представитель «Газпром инестхолдинга» заявил, что деньги Kanton Services действительно выделялись на «общекорпоративные цели». По словам же представителя Усманова, миллиардер никогда не использовал средства подконтрольных государству компаний при инвестировании в Facebook .

Другая деталь инвестиций Мильнера в социальные сети – покупка в 2011 году акций Twitter. Как пишет The New York Times, российский государственный банк ВТБ выделил DST на эти цели $191 млн. Мильнер в интервью Forbes подтверждал, что ВТБ был одним из участников сделки. В 2014 г. DST вышла из капитала Twiiter.

Судя по всему, ВТБ и «Газпром инвестхолдинг» были LP (Limited partner) фондов Мильнера – это участники фонда, которые лишь дают деньги и не принимают прямого участия в управлении инвестициями, объясняет партнер венчурного фонда, работающего в США.

С кем в России сотрудничает соратник Трампа

Документы «раскрывают связи между Россией и миллиардером-министром торговли из правительства президента США Дональда Трампа», пишет ICIJ.

Офшоры для депутатов По данным «Новой газеты», депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий с 2006 г. возможно являлся владельцем Blackfil SA Ltd в Чехии, но за несколько дней до выборов в Госдуму в 2016 г. компанию переписали на отца депутата. Другой парламентарий, «единорос» Алексей Езубов по крайней мере до 2013 г. возможно был директором в Air Cloud Services Limited, зарегистрированной на Бермудских островах. Конечный собственник компании — мать Олега Дерипаски Валентина. Издание также отмечает, что на Air Cloud Services Limited записан частный самолет. Блоцкий и Езубов на запросы «Новой газеты» о комментариях не ответили.

В статье на сайте консорциума утверждается: бывший инвестор Уилбур Росс перед приходом в администрацию расстался с большей частью своих активов, но не с долей в судоходной компании Navigator Holdings Ltd, зарегистрированной на Маршалловых островах. Еще в 2016 г., как следует из годового отчета компании, Росс контролировал с соинвесторами через офшорные структуры 31,5% Navigator, отмечается в материале.

Одним из крупнейших клиентов Navigator авторы статьи называют российский нефтехимический холдинг «Сибур». Как пишет ICIJ, сотрудничество с «Сибуром» с 2014 г. принесло компании более $68 млн. В статье ключевыми акционерами «Сибура» названы возможный зять президента России Владимира Путина Кирилл Шаманов и попавший под санкции США друг российского президента Геннадий Тимченко. Но как писали «Ведомости», в 2017 г. Шамалов продал большую часть своей доли основному владельцу холдинга Леониду Михельсону и оставил у себя лишь 3,9%.

Уилбур Росс «никогда не встречал» Шамалова, Тимченко или Михельсона, заявил ICIJ представитель министерства торговли США Джеймс Рокас.

Во что инвестирует Марина Сечина

В базе документов Appleby встречается имя Марины Сечиной – бывшей супруги главного исполнительного директора «Роснефти», а в прошлом вице-премьера Игоря Сечина, пишет «Новая газета». В статье утверждается, что в 2012 году Appleby зарегистрировала на Каймановых островах компанию S Holdings Ltd., единственным бенефициаром которой в документах указывалась Марина Сечина.

Давно в бизнесе Сечины развелись около 2011 г., рассказывали «Ведомостям» источники в окружении руководителя «Роснефти». Знакомый Сечина описывал его бывшую супругу как очень деятельную женщину, занимавшуюся бизнесом еще в 90-е гг., чьей характерной фразой было: «Пусть Игорь сидит на своей зарплате в 200 руб., свои $5000 я всегда заработаю». «Я так понял, что добытчик-то она [была] в семье, а не он», – вспоминал однокурсник Сечина Николай Конюшков.

Компанию создали при помощи сотрудников австрийского Meinl Bank для инвестиций в девелоперские проекты австрийского бизнесмена Юлиуса Майнла. Он решил скупать в России и Восточной Европе проблемные, но перспективные активы по низкой цене, а затем их выгодно продавать. Инвестировать в недвижимость в Восточной Европе Майнл начал еще в 1990-х, однако в 2008 г. из-за финансовых проблем продал бизнес. В 2009 г. бизнесмена арестовали по подозрению в мошенничестве, но отпустили под залог в 100 млн евро.

Юристы Appleby в своих внутренних документах квалифицировали Марину Сечину как «политически значимое лицо». Бизнес таких людей Appleby должна проверять особенно тщательно – уточнять происхождение средств и цели финансовых операций, чтобы предотвратить отмывание денег, коррупцию и уклонение от налогов. По данным «Новой газеты», из-за этого S Holdings Ltd. в проекте Майнла заменили на непрозрачный траст Summit Trustees (Cayman) Limited. Издание пишет, что Summit Trustees оказывает услуги номинального владения, и в таком сервисе, как правило, заинтересованы люди, которые записывают свои активы на подставных лиц.

Сколько вложила Сечина в проекты австрийца, в документах Appleby не сообщается. В презентации компании Майнла Fulcrum в 2011 г. рассматривались инвестиции объемом 40–80 млн евро. Сечина не ответила на вопросы «Новой газеты» о том, вкладывала ли она деньги в проекты Майнла и откуда у нее средства для инвестиций. Джулиус Майнл, представители Meinl Bank, Fulcrum и Summit Trustees также не стали комментировать утечку.