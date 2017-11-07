ФАС запретила Metro Cash & Carry эксклюзивное партнерство с Media Markt

В августе два немецких ритейлера договорились, что точки Media Markt к концу 2017 г. откроются во всех мелкооптовых центрах Metro в России Wolfgang von Brauchitsch / Bloomberg

ФАС запретила Metro Cash & Carry и Media Markt прописывать эксклюзивные условия партнерства, следует из предписания Федеральной антимонопольной службы компаниям.

В августе два немецких ритейлера договорились, что точки Media Markt к концу 2017 г. откроются во всех мелкооптовых центрах Metro в России. Сама Metro решила отказаться от продаж потребительской техники и электроники. Вместо этого немецкая сеть мелкооптовых центров решила продавать профессиональное оборудование для гостиниц, кафе и торговых компаний, рассказывал «Ведомостям» в августе ее представитель.

Ритейлеры запросили у ФАС одобрения на такое партнерство, рассказывали их представители «Ведомостям». Служба одобрила ходатайство - но при условии исполнения ее предписания.

Так, ФАС предписала исключить из договора аренды пункт, в котором было сказано: Metro Cash & Carry не должна включать в ассортимент определенные товары - бытовую технику и электронику, которые Media Markt может продавать без ограничений. Также по этому пункту Metro гарантировала бы, что сторонние компании не будут продавать такие товары в ее торговых центрах на площадях более 30 кв. м.

Еще один пункт, который ФАС потребовала убрать из договоренностей Metro Cash & Carry и Media Markt, - запрет для Media Markt заключать похожие соглашения с другими ритейлерами в России. Аналогичное требование стороны хотели прописать и для Metro.

Неисполнение предписания грозит компаниям административной ответственностью и признанием сделки недействительной, предупредила ФАС.

Для Media Markt партнерство с Metro Cash & Carry даст возможность удвоить сеть магазинов в России, говорил ранее гендиректор российского Media Markt Гидо Рем. На октябрь 2016 г. в российскую сеть компании входило 50 магазинов в 26 городах, с тех пор новых не открывалось.

До середины 2017 г. обе компании входили в одну группу Metro; группа разделила бизнесы, и сейчас мелкооптовые центры Metro развивает Metro Wholesale & Food Specialist Group, а магазины техники и электроники – Ceconomy.