Партнеры «Газпрома» получат скидку за сложность

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Добыча газа на Уренгойском месторождении может стать дешевле благодаря льготам «ГАЗПРОМ»

Просьбу европейских партнеров «Газпрома» о снижении налоговой нагрузки на добычу газа для совместных предприятий готовы удовлетворить лишь частично. Минфин предлагает снизить ставку НДПИ только для тех предприятий, которые разрабатывают и добывают газ с глубин более 3300 м, говорится в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс.

С просьбой о снижении НДПИ для совместных проектов «Газпрома» и европейских компаний к премьеру Дмитрию Медведеву обратился председатель правления немецкой BASF Курт Бок, писал «Коммерсантъ». По данным издания, это произошло во время заседания консультативного совета по иностранным инвестициям 16 октября 2017 г. Поручение проработать этот вопрос было направлено в Минфин, Минэнерго и Минэкономики. «Мы уже внесли в правительство соответствующее изменение в закон», – рассказал во вторник заместитель министра финансов Илья Трунин. «Ставка НДПИ для предприятий, которые осуществляют добычу совместно с «Газпромом», будет выше, чем у независимых, но ниже, чем у «Газпрома», – сказал Трунин, уточнив, что это коснется только проектов по добыче газа с глубин более 3300 м.