Бизнес
Платный
Артур Топорков|Виталий Петлевой
ТЭК
Статья опубликована в № 4445 от 08.11.2017 под заголовком: Скидка за сложность

Партнеры «Газпрома» получат скидку за сложность

Минфин согласился снизить НДПИ для совместных предприятий «Газпрома» и его зарубежных партнеров

Просьбу европейских партнеров «Газпрома» о снижении налоговой нагрузки на добычу газа для совместных предприятий готовы удовлетворить лишь частично. Минфин предлагает снизить ставку НДПИ только для тех предприятий, которые разрабатывают и добывают газ с глубин более 3300 м, говорится в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс.

С просьбой о снижении НДПИ для совместных проектов «Газпрома» и европейских компаний к премьеру Дмитрию Медведеву обратился председатель правления немецкой BASF Курт Бок, писал «Коммерсантъ». По данным издания, это произошло во время заседания консультативного совета по иностранным инвестициям 16 октября 2017 г. Поручение проработать этот вопрос было направлено в Минфин, Минэнерго и Минэкономики. «Мы уже внесли в правительство соответствующее изменение в закон», – рассказал во вторник заместитель министра финансов Илья Трунин. «Ставка НДПИ для предприятий, которые осуществляют добычу совместно с «Газпромом», будет выше, чем у независимых, но ниже, чем у «Газпрома», – сказал Трунин, уточнив, что это коснется только проектов по добыче газа с глубин более 3300 м.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике