Атака на «Систему»

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков Фото: Денис Абрамов / Ведомости

Когда в 2014 г. АФК «Система» по решению суда вернула государству акции «Башнефти», основного владельца корпорации Владимира Евтушенкова выпустили из-под домашнего ареста, а дело против него закрыли, казалось, что в этом деле поставлена точка. Но это было только начало.

В октябре 2016 г. Росимущество продало контрольный пакет «Башнефти» госкомпании - «Роснефти» за 329,7 млрд руб. А спустя несколько месяцев «Роснефть» потребовала от «Системы» заплатить ей 170,6 млрд руб. Госкомпания сочла, что «Система», проведя в 2013-2014 гг. реорганизацию «Башнефти» и погасив казначейские акции, нанесла компании ущерб. «Система» ответила, что всего лишь ликвидировала сложную структуру перекрестного владения «Башнефтью». По этому иску «Роснефть» арестовала крупнейшие активы «Системы», а выиграв этот процесс (правда, суд снизил сумму до 136,3 млрд руб.), тут же вместе с самой «Башнефтью» подала новый - о взыскании 131,6 млрд руб. дивидендов, незаконно (по мнению истцов) полученных «Системой» от «Башнефти» в 2009-2014 г. Любопытно, что три года назад аналогичное ходатайство Следственного комитета (он просил 190 млрд руб.) суд отклонил. В ответ «Система» потребовала от «Роснефти» выплаты 330,4 млрд руб.

Многие считают, что главной причиной атаки «Роснефти» на «Систему» стала личная неприязнь председателя правления госкомпании Игоря Сечина к Евтушенкову. Но никаких доказательств этому нет. Как нет и подтверждений тому, что действия «Роснефти» санкционированы Кремлем. Тем более, что мирить Сечина и Евтушенкова взялся сам президент Владимир Путин. Итогом стало мировое соглашение, по которому «Система» выплатит «Роснефти» 100 млрд руб., а стороны откажутся от взаимных претензий. Размер претензий к «Системе», скорость, с которой суд удовлетворял требования «Роснефти» и «Башнефти» и высокий уровень арбитра, несомненно, превращают это дело в главное бизнес-событие года.