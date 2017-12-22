Статья опубликована в № 4477 от 22.12.2017 под заголовком: Вагоны забуксовали
Первая грузовая компания может отказаться от покупки вагонов «Уралвагонзавода»
Переговоры продолжаются, но им могут помешать санкции и выросшая цена вагонов
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ПГК допустила, что может отказаться в 2018 г. от закупки вагонов УВЗ из-за введенных против него санкций
Андрей Гордеев / Ведомости
Первая грузовая компания (ПГК, входит в группу UCL Holding Владимира Лисина) в следующем году планирует приобрести до 5000 вагонов, но пока не решила у кого. Об этом сказал гендиректор ПГК Олег Букин. В текущем году ПГК купила около 7000 инновационных вагонов «Уралвагонзавода» (УВЗ). «Мы, с одной стороны, хотим у них купить [и в 2018 г.], но, с другой стороны, не понимаем, как это можно сделать», – сказал Букин. УВЗ находится под санкциями, напомнил он.
Другой крупный российский производитель – Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ, входит в Объединенную вагонную компанию (ОВК), по словам Букина, «пока не продает либо называет какие-то неприемлемые цены».
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