Статья опубликована в № 4477 от 22.12.2017 под заголовком: Тариф не перерос инфляцию

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Тарифы «Транснефти» будут расти медленнее инфляции Сергей Петров / Для Ведомостей

В среду, 20 декабря, правительство утвердило рост тарифов на услуги «Транснефти» со следующего года на 3,95%, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин. Прогноз инфляции на 2018 г. – 4%. Представитель «Транснефти» эту информацию не комментирует.

ФАС предлагала увеличить базовый тариф на 4% и снизить на 16,7% тариф для транспортировки нефти в Китай через Казахстан, сообщала служба. Это нефть, которую экспортирует «Роснефть». Тариф на Казахстан не изменился, рассказал Голомолзин.

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