Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» заплатить «Газпрому» $2 млрд

Действующий контракт о поставках газа на Украину был подписан «Газпромом» и «Нафтогазом» в январе 2009 г. и рассчитан до 31 декабря 2019 г. SERGEI SUPINSKY / AFP

Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту о поставках газа на Украину. Обе компании оперативно сообщили о решении суда, но разошлись в его оценке.

Стокгольм обязал украинскую компанию выплатить «Газпрому» $2 млрд задолженности за уже поставленный газ, сообщил «Газпром». Кроме того, «Нафтогаз» должен будет начиная с 2018 г. и до окончания контракта в 2019 г. ежегодно отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа, говорится в сообщении российской компании. «Нафтогаз», в свою очередь, оценил положительный эффект для себя от решения арбитража «более чем в $75 млрд за весь срок действия контракта», сообщила украинская компания.

Действующий контракт о поставках газа на Украину был подписан «Газпромом» и «Нафтогазом» в январе 2009 г. и рассчитан до 31 декабря 2019 г. По соглашению между компаниями объем поставок должен был составлять 40 млрд куб. м газа в 2009 г., а начиная с 2010 г. - 52 млрд куб. м ежегодно. В 2012–2015 гг. «Нафтогаз» перестал полностью выбирать законтрактованный объем. В 2014 г. «Газпром» поставил Украине 14,5 млрд куб. м газа – на 44,2% меньше, чем в 2013 г., а в ноябре 2015 г. Киев перестал покупать российский газ. Сейчас Украина закупает реверсный газ из Европы.

В июне 2014 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подали иски друг к другу в Стокгольмский арбитраж. Украина хотела в том числе ретроактивного изменения цены, взыскания переплаты за газ и отмены условия «бери или плати». «Газпром», в свою очередь, требовал оплаты задолженности за уже поставленный газ, компенсацию за невыбранный по обязательству «бери или плати» в 2012-2016 гг., а также пени за просрочку оплаты газа. Общая сумма исковых требований «Газпрома» к «Нафтогазу» составляла около $37 млрд, следует из материалов компании.

Устные слушания по делу состоялись в ноябре 2016 г., а в конце мая 2017 г. арбитраж вынес промежуточное решение по искам. 30 июня председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что промежуточное решение Стокгольмского арбитража – взыскать с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» более $1,7 млрд. «Аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной» и компания будет его оспаривать, уточнял он. Окончательное решение по делу должно было быть вынесено не позднее 30 ноября, но срок рассмотрения дела был продлен на месяц.

Решение Стокгольмского арбитража лишь частично удовлетворило требования обеих компаний, следует из сообщений «Газпрома» и «Нафтогаза». С одной стороны, условие «бери или плати» арбитры сохранили, хотя ранее «Нафтогаз» заявлял о его полной отмене. Но объем газа, который украинская компания в обязательном порядке должна выбрать и оплатить, суд снизил с 41,6 млрд до 5 млрд куб. м в год, и вновь действовать это условие контракта начнет только с 2018 г. Для «Газпрома» это значит, что до конца 2019 г. Украина должна будет в обязательном порядке выбрать 10 млрд куб. м газа. С привязкой стоимости к европейским хабам это обойдется «Нафтогазу» в сумму еще около $2,5 млрд. Но огромных штрафов за невыбранный по прежним условиям контракта газ украинская компания сумела избежать.

С другой стороны, суд отклонил большую часть претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по переплате за газ. «Цена газа, полученного «Нафтогазом» во II квартале 2014 г., снижена на 27% - с $485 до $352 за 1000 куб. м», - сообщил «Нафтогаз». Пересмотр контрактной цены позволил сэкономить Украине $1,8 млрд на газе, приобретенном в 2014-2015 гг., уточнила компания. Но при этом «Нафтогаз» умолчал, что рассчитывал на ретроактивное изменение цены не в отдельно взятом квартале, а начиная с мая 2011 г., и на возврат переплаты в размере около $16 млрд. Более того, за газ, поставленный во II квартале 2014 г. (7,8 млрд куб. м), Украине придется еще и доплатить около $650 млн, так как эти поставки были оплачены из расчета $268 за 1000 куб. м.