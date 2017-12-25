Кремль рассказал о роли Путина в примирении «Роснефти» и АФК «Система»

Президент лично в переговорах не участвовал, но свою точку зрения высказал, пояснил Песков

Президент России Владимир Путин и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин Sergei Karpukhin / Reuters

Роль президента Владимира Путина в примирении «Роснефти» и АФК «Система» заключалась лишь в том, что он «выразил свою точку зрения» о необходимости заключения мирового соглашения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ведомостей».

«Если считать выраженную президентом точку зрения, то да, [роль Путина в заключении мирового соглашения] была», – сказал Песков. В переговорах между компаниями был посредник, но это не президент, уточнил представитель Кремля.

По словам Пескова, Кремль удовлетворен достигнутыми между компаниями договоренностями. «Это не может не вызывать удовлетворения – выход на определенную мировую. Конечно, важна и реализация достигнутых договоренностей, мы надеемся, что реализация также будет осуществлена без каких-то проблем», – заключил пресс-секретарь президента.

В пятницу «Роснефть» и «Система» объявили о достижении мирового соглашения. По его условиям стороны отказываются от взаимных претензий и отзывают иски друг к другу, а «Система» должна до 30 марта 2018 г. выплатить нефтяной компании 100 млрд руб. В привлечении денег должны помочь Сбербанк и РФПИ. Компании уже направили документы о мировом соглашении в Арбитражный суд Башкирии.

О достижении мирового соглашения компании объявили на следующий день после встречи президента с представителями крупного бизнеса в Кремле. На встрече среди прочих присутствовали председатель совета директоров «Системы» Владимир Евтушенков и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. В конце мероприятия Путин предложил завершить прием, чтобы они могли пообщаться наедине.

Один из участников встречи в Кремле рассказывал «Ведомостям», что в закрытой части мероприятия президента спрашивали, удастся ли, по его мнению, «Роснефти» и «Системе» достичь мирового соглашения. По словам собеседника «Ведомостей», Путин ответил вполне определенно: удастся.

До этого, в сентябре, Путин заявлял, что рассчитывает на примирение компаний. «Путин неоднократно говорил, что он поддержал бы мировое соглашение между АФК «Система» и «Роснефтью», – подтверждал Песков после приема в Кремле.

Ранее арбитражный суд постановил взыскать с «Системы» в пользу «Роснефти» и «Башнефти» 136 млрд руб. по иску об убытках башкирской компании, полученных в период ее владения «Системой». «Роснефть» подала апелляцию, настаивая на полном удовлетворения иска на 170 млрд руб., а также направила второе заявление на 131,6 млрд руб., требуя возмещения дивидендов. «Система» также обжаловала решение арбитража и подала встречный иск на 330,5 млрд руб.

После новостей о мировом соглашении между компаниями цена акций АФК «Система» начала резко расти. На момент публикации акции «Системы» на Московской бирже торгуются на отметке 13,275 руб. за бумагу (плюс 17,27% к уровню закрытия пятницы).