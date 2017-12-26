Сталь в России продолжит дорожать

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Покупатели стали пока осторожны Алексей Белоусов / для Ведомостей

Российские производители стали начали повышать цены для российских клиентов из-за продолжающегося ралли экспортных цен, пишут аналитики БКС в обзоре рынка стали. Цены на сталь в России формируются по экспортному паритету – доходность продаж металла за границу и внутри страны, как правило, уравнивается. Крупнейшие компании уже подняли цены на плоский прокат: НЛМК повысил январские цены на горячекатаный и холоднокатаный прокат на 10%, «Северсталь» – на 4% на горячекатаный прокат, следует из отчета БКС: «Рост внутренних цен, потенциал не исчерпан».

Сталь начала дорожать уже в декабре, следует из отчета. За неделю, с 15 по 22 декабря, средние внутренние цены на горячекатаный и холоднокатаный прокат выросли на 0,8% до $542 и $606 за тонну соответственно. Розничные цены на арматуру выросли вслед за ценами на сталь на 4%: 22 декабря тонна арматуры стоила $463, по данным БКС.

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