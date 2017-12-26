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Александр Воробьев
Транспорт
Статья опубликована в № 4479 от 26.12.2017 под заголовком: Boeing летит в Бразилию

Бразилия хочет создать совместное предприятие между Boeing и Embraer

Правительство страны может заблокировать продажу Embraer лидеру рынка – американскому Boeing

Крупнейшая аэрокосмическая компания мира Boeing и бразильский производитель бизнес- и региональных джетов в конце прошлой недели заявили: компании обсуждают возможное объединение, условия которого еще обсуждаются. Любая сделка должна быть одобрена бразильским правительством и регулятором, говорилось в их релизе. Embraer на 35,5% принадлежит пяти инвестфондам, остальные акции торгуются на Нью-Йоркской и Бразильской фондовых биржах. У правительства Бразилии есть «золотая акция», которая дает право заблокировать продажу компании.

«Embraer – бразильская компания, она очень хорошо представляет Бразилию за рубежом, – заявил президент Бразилии Мишел Темер. – Вливания зарубежного капитала приветствуются. Но мы не хотим рассматривать вопрос о смене контроля над компанией» (цитата по «Интерфаксу»).

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Комментарии  ()
nevelitsa
06:39 26.12.2017
А кто хочет создать совместное предприятие с Суперджетом?
00
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