Бразилия хочет создать совместное предприятие между Boeing и Embraer
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Крупнейшая аэрокосмическая компания мира Boeing и бразильский производитель бизнес- и региональных джетов в конце прошлой недели заявили: компании обсуждают возможное объединение, условия которого еще обсуждаются. Любая сделка должна быть одобрена бразильским правительством и регулятором, говорилось в их релизе. Embraer на 35,5% принадлежит пяти инвестфондам, остальные акции торгуются на Нью-Йоркской и Бразильской фондовых биржах. У правительства Бразилии есть «золотая акция», которая дает право заблокировать продажу компании.
«Embraer – бразильская компания, она очень хорошо представляет Бразилию за рубежом, – заявил президент Бразилии Мишел Темер. – Вливания зарубежного капитала приветствуются. Но мы не хотим рассматривать вопрос о смене контроля над компанией» (цитата по «Интерфаксу»).
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