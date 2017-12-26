Год назад он ушел из компании из-за проблем со здоровьем

Умер основатель Aviasales Константин Калинов

facebook.com/kosyan

О смерти Константина Калинова сообщили его друзья в Facebook. Ему было 40 лет.

В Aviasales «Ведомостям» информацию подтвердили, причина смерти не называется. Коллеги Калинова создали сайт в память о нем - kosyan.aviasales.ru, он заработает через пару часов.

Калинов основал метапоисковик авиабилетов Aviasales в 2007 г., тогда это был его личный блог. В 2016 г. Калинов отошел от операционной деятельности компании из-за болезни. Об этом он писал на своей странице в Facebook.

«Последние три месяца Костя серьезно лечился и, собственно, ушел от оперативного управления именно для того, чтобы заниматься здоровьем», - рассказал человек, близкий к Калинову.

«Несколько часов назад скончался Костя Калинов, основатель Aviasales. Вообще, тут как ни скажи, получится фальшиво: основатель, визионер… Костя всегда выше всех этих стереотипов. Все время я стараюсь избегать прошедшего времени, говоря о нём. В то, что случилось, невозможно поверить. Да и невозможно найти слова, чтобы выразить значимость нашей потери», - написал управляющий директор Aviasales Макс Крайнов.