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Анастасия Иванова
Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4480 от 27.12.2017 под заголовком: Такси проедут по Тверской

В новогодние праздники Москва пустит транспорт на Тверскую выборочно

С 31 декабря по 2 января главная улица столицы будет открыта только для пешеходов

12 декабря управа Тверского района Москвы разослала письма по предприятиям, в которых сообщалось, что для проведения новогодних мероприятий с 28.12.2017 по 3.01.2018 может быть перекрыто движение на Тверской и Моховой улицах, Охотном Ряду и в Театральном проезде. В зоне перекрытия движения оказались девять люксовых отелей, полностью забронированных на Новый год, популярные рестораны Андрея Деллоса и Аркадия Новикова, супермаркеты и аптеки.

24 декабря представитель московского департамента торговли и услуг рассказал «Ведомостям», что во время монтажа декораций и их демонтажа 28–29 декабря 2017 г. и 2–3 января 2018 г. будет приостановлено движение только на крайних полосах на Тверской улице, на остальных полосах движение останется открытым, сохранится доступ в кафе, рестораны, магазины и гостиницы.

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