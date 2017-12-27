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Владимир Штанов
Транспорт
Статья опубликована в № 4480 от 27.12.2017 под заголовком: Тариф недогрузили в вагон

ФАС отказалась дополнительно увеличивать тариф на порожний пробег вагонов

Индексация железнодорожного тарифа в 2018 году будет одинаковой для всех вагонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила на 2018 г. 2%-ную надбавку к грузовым железнодорожным тарифам для финансирования капитального ремонта инфраструктуры и 1,44%-ную надбавку (к базе 2017 г. – 1,5%) – для компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства, следует из приказа ФАС, утвержденного 26 декабря. Суммарное увеличение тарифа с учетом базовой надбавки составит 5,4%.

Служба определила два условия применения надбавок для сдерживания роста стоимости перевозок грузов. Группа РЖД, в которую входит оператор Федеральная грузовая компания (ФГК), должна отдавать приоритет заказам на перевозку полувагонами грузов в России, а также формировать цены на такие перевозки в рамках согласованной с Советом потребителей РЖД методики. Отчеты должны предоставляться ежеквартально. В проекте приказа, опубликованном на regulation.gov.ru, были и другие условия. Например, ФАС предлагала обязать РЖД обеспечивать 100%-ный вывоз всех грузов полувагонами на внутренний рынок и использовать через электронную площадку не менее 50% парка полувагонов.

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