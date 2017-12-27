ФАС отказалась дополнительно увеличивать тариф на порожний пробег вагонов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила на 2018 г. 2%-ную надбавку к грузовым железнодорожным тарифам для финансирования капитального ремонта инфраструктуры и 1,44%-ную надбавку (к базе 2017 г. – 1,5%) – для компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства, следует из приказа ФАС, утвержденного 26 декабря. Суммарное увеличение тарифа с учетом базовой надбавки составит 5,4%.
Служба определила два условия применения надбавок для сдерживания роста стоимости перевозок грузов. Группа РЖД, в которую входит оператор Федеральная грузовая компания (ФГК), должна отдавать приоритет заказам на перевозку полувагонами грузов в России, а также формировать цены на такие перевозки в рамках согласованной с Советом потребителей РЖД методики. Отчеты должны предоставляться ежеквартально. В проекте приказа, опубликованном на regulation.gov.ru, были и другие условия. Например, ФАС предлагала обязать РЖД обеспечивать 100%-ный вывоз всех грузов полувагонами на внутренний рынок и использовать через электронную площадку не менее 50% парка полувагонов.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}