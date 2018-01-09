Евросоюз оценил ущерб от запрета импорта свинины в Россию в 1,39 млрд евро
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Установить 1,39 млрд евро ежегодной компенсации за невыполнение требований по отмене запрета на импорт европейской свинины ЕС попросил Орган ВТО по разрешению споров (ОРС) 3 января. Об этом сообщил ТАСС и подтвердил «Ведомостям» представитель ВТО.
В начале 2014 г. Россия ограничила поставку продукции свиноводства из 28 стран ЕС из-за вспышек в Литве опасного вирусного заболевания – африканской чумы свиней (АЧС). ЕС лишился возможности ежегодно поставлять в Россию 700 000 т свинины на 1,4 млрд евро (60% всего импорта), что стало поводом для дальнейшего разбирательства в ВТО. В августе 2016 г. Третейская группа ВТО признала ограничения со стороны России противоречащими правилам организации. И спустя больше года Россельхознадзор снял запрет на ввоз свинины из ЕС, введенный из-за АЧС. Правда, фактически импорт не возобновился: продолжают действовать ограничения на поставку свиней и другой продукции свиноводства из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в августе 2014 г., уточнил представитель Россельхознадзора.
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